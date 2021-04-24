音频是新社交？Facebook正在开发一系列音频社交产品

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曾经默默无闻的音频今年突然热了起来。现在连Facebook也如梦方醒，加入到音频的竞赛里。声音作为被集中挖掘的最后一个社交媒介，在文字、图片、视频后，也被给予了厚望，希望能够在停滞的社交想象中带入新活力。

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据消息，Facebook目前正在开发和准备发布一系列的音频产品。

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单单是在对应Clubhouse的音频社交领域，Facebook就准备了好几个产品。除了问答App，Hotline，还有观众和演讲者互动的Stage，以及另一个音频问答App，Venue。Facebook在对付Clubhouse如临大敌般的表现，让人不得不更加关注音频社交的未来。

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另外，Facebook还将推出一个音频版的Rooms，Facebook的Rooms是一款和在疫情间大火的视频会议平台Zoom类似的App。

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除了这些独立的App之外，Facebook还希望将更多的音频功能融合进它现有的社交软件里。

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Newsfeed这个Facebook内用户短信息的方式，将从文字、照片和视频扩展到音频方式。

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另外值得关注的是，Facebook在和努力成为音频世界霸主的Spotify合作，在他的社交平台添加更多的播客内容。Facebook据称在积极开发一个搜索播客内容的产品，产品会和Spotify紧密相连。

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在Clubehouse发布之初，Facebook的CEO马克.扎克伯格就曾经被人认出出现在多个Clubehouse聊天室里。而随后发布的Hotline等产品也证实了Facebook对实时音频社交的兴趣。

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虽然我们不知道音频社交最后的样子，但是声音带来的亲密度显然不是文字能够比拟的。在我们被疫情无助地困在家里的时代，人的声音交流也算是一种保持社会感知的一种方法。

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