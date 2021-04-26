大多伦多新冠疫情严重地区民众苦盼疫苗

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加拿大最大城市多伦多许多地区出现COVID-19病毒疫苗短缺问题。

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安大略省政府最近表示，会集中疫苗资源供大多伦多疫情最严重的地区使用，建立多处临时注射点、为18岁以上的民众注射COVID-19病毒疫苗，以遏制疫情的进一步恶化。

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但许多大多伦多地区的民众抱怨说，他们在临时注射点外面排队等了好几个小时，结果却被告知说疫苗用完了。

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幼儿园教师Lorraine Lendor星期六在Scarborough新冠病毒疫苗临时注射点开门前三个小时就开始排队，注射点开门一段时间后一为护士出来告诉排队者说疫苗告罄，排队的人只能星期日再来。Lorraine Lendor对此非常失望和郁闷。

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Ashak Rahman说他星期六和星期日连续两天在Scarborough地区John McCrae公立学校COVID-19病毒疫苗临时注射点门外排队，但他对能够在这个周末得到疫苗注射没有信心。

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有报道说，与John McCrae公立学校同一邮编的居民区有4万居民，但只分到1千针剂的新冠病毒疫苗，需要至少准备5千针剂才能勉强够这个周末使用。

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RCI with Sabrina Jonas · CBC News

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