旅美华裔导演赵婷获奥斯卡最佳导演奖，称始终坚信人之初性本善

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旅美华裔导演赵婷获得第93届奥斯卡最佳导演奖。昨天（4月25日）晚上，她执导的《无依之地》（Momadland）成为本届奥斯卡的最大赢家，斩获三个重要奖项。除最佳导演奖外还获得最佳影片奖。主演这部电影的弗兰西斯.麦克多蒙德（Frances McDormand）获得最佳女主角奖。

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这不仅是华裔女性导演首次获得奥斯卡最佳导演奖，也是有色族裔女性导演第一次获得此奖。但是在中国大陆，有关消息在官方媒体被全面封杀，只有一些网民在社交媒体上以隐晦的方式谈论。香港无线电视台TVB也一反五十多年的惯例，没有转播。这是因为赵婷早年的几句言论被视为有辱华之嫌，另外，介绍香港反送中抗议的纪录片《不割席》（Do Not Split）入围最佳纪录短片奖，是本届奥斯卡奖在中国大陆被封杀的另一个原因。

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这部35分钟的纪录片由挪威导演安德斯.汉默（Anders Hammer）执导，近距离纪录了2019年香港反送中运动的重大抗议活动。汉默在得知中国大陆和香港无线电视台决定不转播本届奥斯卡颁奖典礼后表示，他此前预料到北京会做出激烈反应，但还是没想到会干脆封杀奥斯卡。他认为，中国政府在《不割席》获得奥斯卡提名后的做法在某种程度上成为这部纪录片所展示的内容的一部分，即香港正在如何失去言论自由、新闻自由和其他基本权利的空间。

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“人之初，性本善”

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《无依之地》此前获得威尼斯电影节金狮奖、英国电影学院最佳影片奖和金球奖最佳剧情片等多项大奖。赵婷因此在没有被扒出“辱华言论”前被誉为华人之光。她在昨晚的颁奖仪式上说，她小时候常与父亲玩接力背古诗古文的游戏，在其中学到的《三字经》第一句“人之初，性本善”对她影响至深。她一直坚信这句话，也总是在每一个所到之处遇见善良的人。她表示，她手中这座奥斯卡小金人是给“所有仍然有勇气和信心对彼此、对世界心怀善意的人”的，这些人赋予了她灵感。

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她的话使评论人士注意到中国文化在她所讲述的这个美国故事中的分量。但是中国媒体人王磐认为，强调导演的中国身份和强调故事的美国特质，都是对它的价值的某种窄化。“那种一无所有仍然能够上路、无论处境都保有对自由的向往、对自然的敬畏、逃亡途中的联结、照料、狂欢… 它可以发生在美利坚的中西部，也可以发生在这个星球的任何角落。但分裂的世界里，普世经验被陌生化甚至被污名化的过程也是加速的。不再相信了以后，那些致力去描述人类共通经验的人就会显得格外不合时宜。以至于当她说出人性本善的时候，这边和那边都看不见人和人类，只看见了她的肤色和国籍。”

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到目前为止，类似的不提影片名和奥斯卡并以“她”代替赵婷的评论在一些大陆网站上仍然可以存留。

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“韩国梅姨”获得最佳女配角奖

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73岁的韩国女演员尹汝贞以《米纳里》（Minari，又译《梦想之地》）中外婆一角获得最佳女配角奖。这是奥斯卡历史上第一次有韩裔演员获得此奖。尹汝贞从影五十多年，是国际知名度最高的韩国演员之一，有“韩国的梅丽尔.斯特里普”之称。她的获奖感言风趣幽默，引起阵阵笑声和掌声。

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霍普金斯成为奥斯卡史上最年长影帝

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83岁的英国著名演员安东尼.霍普金斯（Anthony Hopkins）获得最佳男主角奖，成为迄今为止年龄最大的奥斯卡影帝。他在《困在时间里的父亲》中扮演一个疾病缠身、记忆日渐模糊的父亲。这是他第二次获得最佳男主角奖。第一次是在1992年，他在《沉默的羔羊》（The Silence of the Lambs）中扮演一个食人/杀人狂。

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（RCI with CBC News, Jackson Weaver)

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