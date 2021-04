美国将向他国提供６千万针剂阿斯利康疫苗

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

美国政府决定,在有关当局完成对阿斯利康COVID-19病毒疫苗的安全审核程序之后,将在今后几个月之内把多达6千万针剂的阿斯利康疫苗出口给其它国家使用。不过目前还没有制定出具体的疫苗分配计划。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

上个月,拜登政府已决定把4百万针剂的阿斯利康疫苗提供给加拿大和墨西哥使用。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

虽然阿斯利康疫苗在欧盟国家、加拿大和世界许多国家被广泛使用,但美国食品和药品监管局还没有批准该疫苗在美国使用,该疫苗可能会引发血栓的问题也引发了担心。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国FDA已经批准的三款COVID-19病毒疫苗都是本国研制和生产的疫苗。辉瑞和莫德纳疫苗过去几个月一直在被大量使用,而强生疫苗在暂停了一段时间后再次获得FDA的使用认可。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前美国已有一半人口接种了至少一针的新冠病毒疫苗,预计能够在初夏时候生产出足够满足全国民众疫苗接种需要的疫苗。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国白宫表示,在美国三大疫苗厂商生产的疫苗似乎能够满足本国民众疫苗注射的需要、和美国食品和药品监管局还没有批准阿斯利康疫苗在美国使用的情况下,今后几个月之内美国不需要使用阿斯利康疫苗。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with The Associated Press、CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章:

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处,包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC,RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada