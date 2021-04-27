苹果更新软件禁止APP未经授权分享客户信息

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科技巨头苹果公司宣布将更新苹果手机的运行系统，这版iOS14.5运行软件一个主要的改进之处是在世界范围内禁止苹果手机下载的APP把收集的客户信息、在未经客户授权的情况下提供给第三者。

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专家们认为，虽然苹果公司仍然准许APP不经客户的授权就追踪搜集客户信息，但禁止在未经客户明确授权的情况下把搜集到的信息提供给第三者，这一改进仍然有助于保护消费者的个人隐私。

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许多APP开发商和社交媒体平台公司靠追踪搜集并出售消费者的个人信息赚钱，苹果公司通过更新手机的运行系统软件砍断了不少电商的这一赚钱渠道。

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市场分析家们认为脸书这样的社交媒体平台巨头的运营收入会受到明显负面影响。

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也有的分析家指出，就是苹果公司自己的经济利益也会受到影响，因为苹果公司赚钱的一个渠道是销售手机APP，如果APP的赚钱能力受到影响、则苹果手机通过销售APP赚取收入的能力也会受到负面影响。

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RCI with Pete Evans · CBC News

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