加拿大一主要军事基地爆发新冠病毒疫情

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加拿大国防部证实，加拿大军队在安大略省Petawawa的军事基地爆发了COVID-19病毒肺炎疫情，虽然说疫情规模不大、但说出于保守军事机密的考虑不能透露有多少军人被确诊感染了新冠病毒。

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Petawawa是加拿大军队的一个主要基地。基地方面表示，根据军方制定的COVID-19病毒肺炎防疫规定，已经开始对感染病毒的军人和与他们有近身接触的人员进行隔离防疫。

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加拿大国防部虽然没有公布Petawawa军事基地的COVID-19病毒确诊人数，但公布了到4月19日为止加拿大军队所有感染新冠病毒人员的数量是1525人，其中有99人仍然处于病毒活跃期。

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加拿大军队不久前刚刚受命向疫情严重的安大略省派出几个医疗队帮助抗击疫情。

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加拿大国防部表示，正在积极推进对加拿大军人的新冠病毒疫苗注射工作，并表示Petawawa基地爆发的疫情不会影响定在5月份在阿尔伯塔省Wainwright举行的代号为Maple Resolve的军事演习。

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RCI with Murray Brewster · CBC News

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