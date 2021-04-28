加拿大皇家骑警为改革入职考试招标，旨在吸引多族裔新血

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加拿大皇家骑警给自己制定的“现代化”目标之一是改革入职考试，去除其中的种族偏见和过时标准，以便吸引更多来自不同族裔的人提出申请。本星期，皇家骑警正式招标，寻找第三方机构“承包”招聘考试。投标最后期限是6月7日。

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加拿大皇家骑警的招标公告说，目前的入职考试可能为来自少数族裔、女性和原住民群体的申请者设置了障碍，把有兴趣、有能力的申请人拒之门外。

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尽管每年都有大约一万人参加皇家骑警的入职考试，但是它作为雇主的吸引力近年来在下降，尤其是对少数族裔。目前在两万现役警员当中，少数族裔的比例不到12%。女性不到22%。

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申请人要通过个性测试和能力测试才能被加拿大皇家骑警的培训项目接受。成为皇家骑警一员所需的能力包括记忆力，写作能力，逻辑，判断力和观察能力等。

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加拿大北方三地区的治安均由皇家骑警负责。近年来，皇家骑警与一些原住民社区的紧张关系，警队内部的种族歧视现象和性侵丑闻多次引起关注。

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（CBC News, un article de Catharine Tunney, adapté en chinois par Wei Wu)

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