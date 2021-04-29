加拿大体坛：给运动员打两针疫苗再去奥运会

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在加拿大和日本都面临恶化的COVID-19病毒肺炎疫情的情况下，加拿大体坛领军人物呼吁给参加东京奥运会的加拿大选手优先注射完成两针新冠病毒疫苗，强调加拿大奥运选手打完两针疫苗再去东京参加奥运会是必要的条件。

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加拿大田径联合会负责人David Bedford指出，如果加拿大政府的计划是在七一国庆节前给加拿大人完成第一针疫苗的注射工作，为什么不再加把劲给加拿大参加东京奥运会的运动员和教练员都注射完两针COVID-19病毒疫苗呢？

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David Bedford说，前往日本东京的加拿大选手毕竟是代表着加拿大的利益和荣誉，加拿大政府应该为他们提供支持。

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星期二，澳大利亚政府宣布为准备参加东京奥运会的运动员、教练员和辅助人员优先注射COVID-19病毒疫苗。还有不少国家政府也准备这样做。

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加拿大精英游泳项目主任John Atkinson强调说，时间不等人，加拿大政府和加拿大奥委会需要尽快采取行动，为加拿大奥运代表团成员完成新冠病毒疫苗的注射。

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不过，加拿大奥委会负责人David Shoemaker说加拿大奥委会的立场仍然是，新冠疫苗应该优先提供给一线医护人员和高风险人口群体，在加拿大获得的新冠疫苗越来越多的情况下，希望加拿大奥运选手能够在参加东京奥运会之前接种疫苗。

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RCI with Devin Heroux · CBC Sports

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