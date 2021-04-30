加拿大经济开始回升，今年第一季度增长6.5%

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加拿大统计局星期五（4月30日）公布的数据显示，2021年头三个月加拿大经济增长率为6.5%。在该机构进行统计的二十个行业中有十四个出现了增长，其中包括受到新冠疫情重创的零售业和膳食住宿服务业。

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但是制造业仍然没有起色。能源业和交通也更是分别下滑2.8%和2%。

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加拿大的国内生产总值在去年年初新冠疫情爆发后呈断崖式突降，2020年加拿大经济下滑5.4%，成为自加拿大统计局有记录以来最差的一年。

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一些财经分析人士说，加拿大经济的复苏之路还很漫长。现在疫情还在肆虐，今年余下几个季度成绩如何，取决于疫苗是否能遏制住病毒。

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美国今年第一季度的经济增长率为6.4%。

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（Un article de CBC News, adapté en chinois par Wei Wu)

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