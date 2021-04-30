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2021年4月30日，星期五，北京互联网技术博览会期间，保安在美团标志附近聊天。中国金融监管机构已经传唤了13家从事在线金融服务的公司，包括美团、腾讯和Bytedance，并要求他们加强反垄断措施。(AP Photo/Ng Han Guan)

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