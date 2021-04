巴西死于新冠病毒肺炎人数超过四十万

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

巴西COVID-19病毒肺炎过去几个星期加速恶化,到星期四为止累计死于新冠病毒肺炎的人数已经达到40万1千1百86人、超过40万人的心里大关。

巴西卫生部的统计数字显示,巴西过去两个星期7天平均的日死亡人数从月初的3100人下降到2400人,但星期四巴西COVID-19病毒肺炎死亡人数却超过了3100人。

巴西一些卫生专家担心,巴西的COVID-19病毒肺炎死亡人数会再掀高潮。

目前巴西只有不到6%的人口接种了新冠病毒疫苗。

巴西总统Jair Bolsonaro虽然对这么多巴西人死于COVID-19病毒肺炎表示遗憾和惋惜,但继续其淡化疫情危险性的态度;说他反对保持社交距离的防疫措施,他会是巴西最后一位接种疫苗的人。

巴西卫生专家认为,第三波新冠病毒肺炎疫情会在6月中旬袭击巴西。

RCI with The Associated Press、CBC News

