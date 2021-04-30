马尼托巴省学校员工可到美国边境接种疫苗

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加拿大马尼托巴省政府宣布与美国北达科塔州达成协议，让马尼托巴省学校的教职员工前往边界美国一侧接种COVID-19病毒疫苗。

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马尼托巴省长Brian Pallister表示，在加拿大新冠病毒疫苗供应仍然紧张的情况下，获得邻居美国北达科塔州的帮助能够让马尼托巴省学校教职员工提前接种新冠病毒疫苗。

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Brian Pallister政府上个星期宣布给经常跨越美加边境的卡车司机在美国接种新冠病毒疫苗的机会，当时就有人批评为什么不把学校教师也包括在内。现在这个在美国北达科塔州接种疫苗的机会被扩大提供给马尼托巴省的学校教师、清洁工、和学校管理人员。

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马尼托巴省政府考虑的跨境接种新冠病毒疫苗的方案是在Emerson和Peace Garden加美边境关口美国一侧设立临时疫苗注射站。

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这样做需要与加拿大联邦政府和美国政府协调解决两个问题，一是美国和加拿大互相关闭边界的问题，二是进入加拿大边境的人必须隔离14天的防疫规定。

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只有让马尼托巴省学校的教职员工获得与上述两项规定有关的豁免权，这个跨界进入美国北达科塔州接种COVID-19病毒疫苗的计划才能被落实。

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对马尼托巴省长Brian Pallister这一计划已经有了反对声音。有人质疑为什么不能在马尼托巴省境内给教师们优先注射新冠病毒疫苗；有人质疑为什么要让教职员工们在周末前往边境美国一侧接种疫苗，而且还不算工作时间、不给薪酬。

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RCI with Bryce Hoye · CBC News

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