5月份加拿大得到的新冠疫苗数量会猛增

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加拿大政府负责疫苗接收和分发工作的Dany Fortin将军星期四证实，加拿大在5月份的第二个星期将从莫德纳公司获得1百万针剂的新冠病毒疫苗；虽然有过几次的推迟交货，但莫德纳公司原来说的在今年第二季度给加拿大提供1230万针剂新冠病毒疫苗的承诺应该能够被落实。

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过去几个星期莫德纳公司由于其疫苗制造厂出现的生产问题和质量控制问题而推迟并削减了原来承诺送交加拿大的疫苗交货时间和数量。结果是加拿大好几个省由于莫德纳COVID-19病毒疫苗断供而不得不取消原定的疫苗注射活动。

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Dany Fortin星期四还表示，加拿大最主要的两大新冠病毒疫苗供货商辉瑞和莫德纳似乎都已经渡过了疫苗生产不稳定的阶段，今后应该能够大量和稳定地向加拿大提供COVID-19病毒疫苗。

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加拿大联邦政府目前从辉瑞和莫德纳公司得到的交货信息是，今后5个星期加拿大将得到的COVID-19病毒疫苗数量会是过去5个月加拿大得到的新冠病毒疫苗数量的总和。

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比如，辉瑞公司在5月份每个星期将向加拿大交货2百万针剂的新冠疫苗，6月份每个星期的交货量是250万针剂。

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RCI with John Paul Tasker · CBC News

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