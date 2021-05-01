加拿大特种部队指挥官因不当言行被解职

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加拿大特种部队司令官Peter Dawe少将原定在今年夏天的岗位轮换中离开现职，但加拿大国防部星期五晚些时候证实，加拿大军队代理总参谋长Wayne Eyre中将决定把Peter Dawe少将提前调离特种部队指挥官的岗位，其将履新的职位是加拿大军队国际安全政策主任。

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在4月份的最后一共星期加拿大广播公司报道说，Peter Dawe四年前担任加拿大特种部队副司令官时曾经写信支持特种部队少校Jonathan Hamilton，而该军人被判定犯有性侵犯罪；Peter Dawe在信中说犯有性侵罪的Jonathan Hamilton做为军人具有好的人格、多次执行海外军事任务让他患有创伤后应激障碍PTSD，呼吁法庭量刑时从轻发落；但Peter Dawe却没有对性侵受害者表示过同期和支持。

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当时的庭审法官在量刑时考虑了军方高层指挥官为被告提供的证明信，给了被告Jonathan Hamilton以缓刑而不是入狱服刑的判决。

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但在2018年，Jonathan Hamilton因另一起性侵犯罪案而被判入狱服刑。

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星期五加拿大军队代理总参谋长Wayne Eyre在与国防部长Harjit Sajjan会晤后宣布了上述让Peter Dawe少将提前调职的决定。

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加拿大国防部在发给加拿大广播公司的声明中表示，Peter Dawe少将为加拿大服务的能力继续受到加拿大军方高层的信任，但其四年前写的信件造成的伤害影响继续存在。

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Peter Dawe少将星期四晚上发表公开信向他下属的一位少校军官和他已经退役的妻子表示了道歉，这位少校的妻子受到特种部队一位少校军人的性侵；Peter Dawe说他在性侵施暴者找他陈情的时候向其表示了不该有的同期。

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