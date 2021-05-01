第一针新冠病毒疫苗的保护能力其实挺高

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大各地政府纷纷采取了延长两针新冠疫苗之间期限到4个月、先普打第一针COVID-19病毒疫苗的政策。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

现在差不多有三分之一的加拿大人已经打了第一针疫苗，那么这第一针COVID-19病毒疫苗能够提供的保护能力有多大呢？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

虽然对第一针COVID-19病毒疫苗到底有多大保护能力的研究还不多，但目前有限的研究似乎显示，这第一针疫苗提供的保护能力其实挺高。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

最近在柳叶刀医学期刊上发表的一项对英国2万3千多名在12月到2月期间接种了辉瑞新冠病毒疫苗的医护人员的追踪调查显示，第一针辉瑞新冠病毒疫苗在19个星期之内为接种者至少提供了70%的保护能力。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在柳叶刀医学期刊上发表的另一项对12月到2月期间接种疫苗的130万苏格兰民众的追踪调查显示，在接种疫苗后的头5个星期，让辉瑞疫苗接种者免于因新冠病毒肺炎入院治疗的保护能力达到至少90%，让阿斯利康疫苗接种者免于住进医院的保护能力达到88%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Adam Miller · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada