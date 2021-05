英国试验：疫情下群体无口罩无距离唱歌跳舞

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期五,三千名英国音乐迷在政府的特许和支持下在利物浦参加歌舞狂欢会,不需戴口罩、不用保持社交距离;他们是在参加英国卫生当局的试验,以验证保持社交距离是否仍然是必要的防疫措施。

参加试验的这三千名当地居民在歌舞聚会前和聚会后要分别接受COVID-19病毒检测,研究人员对聚会场所的空气质量和空气中的病毒量进行实时监测。

星期六在同一地点举行第二次众多人员参加的歌舞狂欢聚会。

在星期日和5月中旬还要进行在不同地点、参加人数更多的密集聚会,有的是现场音乐会、有的是足球比赛,以扩大测试的范围。

医疗卫生专家认为,这样的研究对政府制定防疫政策非常有帮助。在新冠病毒不断变化、越来越多的人接种了新冠病毒疫苗的情况下,对过去的防疫措施可能需要做出相应的改变。

RCI with The Associated Press、CBC News

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处,包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC,RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada