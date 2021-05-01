Facebook为独立媒体人建邮件新闻通讯和网站系, 统5百万美元支持地方新闻

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两个星期前，Facebook在官方博客上宣布要为地方和独立媒体人打造方便低成本的商业新闻发布方式。而据路透社报道，作为这个计划的后续，Facebook现在表示要投入5百万美元资助“新闻沙漠”里的独立地方媒体人。

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这些媒体人创造的内容将为Facebook以独立网站加邮件新闻通讯为主的新闻平台提供持续的内容。

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在博客中，Facebook表示将新的小型平台将会和Facebook社交媒体集成。内容发布者可以创建单独的网站和电子邮件新闻通讯，Newsletter。通过Facebook技术和网络的支持，观众可以轻松发现新内容和作者。

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特别提到的是，Facebook希望这些出版工具能帮助新闻工作者盈利并建立成功的个人新闻网站和企业。

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5百万新闻资助经费将需要资助申请，缺乏现有新闻来源的地方以及“黑人、土著、拉丁裔、亚洲人或其他有色人种观众”的内容记者将获得优先权。

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作为社交领域的老大，Facebook一直对新闻抱有很大的兴趣。新闻内容的创造和个人社交内容有着紧密而复杂的关联。随着时间的发展，信息和内容已经无可避免地混杂在一起，个人和公共的界限难以分清。

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可以说，网络信息的世界，个人的就是公共的，公共的又是关于个人的。

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我们可以看到另一个趋势是，老式的电子邮件仍然有巨大的潜力。近几年来，邮件通讯方式的持续发展使Facebook认识到老式的邮件才是社交的鼻祖。

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新闻邮件通讯的模式虽然没有新意，但是它的订阅特点，既保证的新闻的私密要求，也使阅读习惯更强，保证了高的打开率。这些特点，正是社交媒体和网站的短板。

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