加拿大免疫委员会对强生疫苗开绿灯，同时提醒血栓风险

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大全国免疫委员会（NACI）向30岁及以上人群推荐强生疫苗，同时也提醒人们考虑这种疫苗的血栓风险。加拿大卫生部已在三月份批准强生疫苗，并在上个星期在其使用说明书中加上了血栓风险。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

该委员会副主席迪克斯（Shelley Deeks）医生在星期一的新闻发布会上说，委员会在基于现有数据仔细权衡后，认为30岁及以上的加拿大人可以注射，如果他们希望早些打上疫苗的话。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这是一个谨慎的推荐。强生疫苗和阿斯利康疫苗一样，都属于病毒载体疫苗，或灭活疫苗。此前在大约八千万注射强生疫苗的美国人当中，发生了17起血栓病例。美国在进行调查期间曾短暂停止使用这种疫苗。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在加拿大有大约110万人注射了第一剂阿斯利康疫苗，引发7个血栓病例，其中一名54岁的魁北克女性死亡。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大免疫委员会建议孕妇选择mRNA（信使核糖核酸）疫苗。辉瑞和莫德纳都属于这一类。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

最后决定强生疫苗如何使用的是各省的公共卫生部门。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC News, un article de Adam Miller, adapté en chinois par Wei Wu）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一个魁北克女性因阿斯利康疫苗引起的血栓死亡，为加拿大首例

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

五月份将有大批疫苗运抵加拿大

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada