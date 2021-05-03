加拿大免疫委员会对强生疫苗开绿灯，同时提醒血栓风险

加拿大全国免疫委员会（NACI）向30岁及以上人群推荐强生疫苗，同时也提醒人们考虑这种疫苗的血栓风险。加拿大卫生部已在三月份批准强生疫苗，并在上个星期在其使用说明书中加上了血栓风险。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
该委员会副主席迪克斯（Shelley Deeks）医生在星期一的新闻发布会上说，委员会在基于现有数据仔细权衡后，认为30岁及以上的加拿大人可以注射，如果他们希望早些打上疫苗的话。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
这是一个谨慎的推荐。强生疫苗和阿斯利康疫苗一样，都属于病毒载体疫苗，或灭活疫苗。此前在大约八千万注射强生疫苗的美国人当中，发生了17起血栓病例。美国在进行调查期间曾短暂停止使用这种疫苗。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
在加拿大有大约110万人注射了第一剂阿斯利康疫苗，引发7个血栓病例，其中一名54岁的魁北克女性死亡。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加拿大免疫委员会建议孕妇选择mRNA（信使核糖核酸）疫苗。辉瑞和莫德纳都属于这一类。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
最后决定强生疫苗如何使用的是各省的公共卫生部门。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
（CBC News, un article de Adam Miller, adapté en chinois par Wei Wu）
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
相关报道
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。