加拿大卫生部考虑颁发疫苗护照以方便旅行

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加拿大联邦政府卫生部长Patty Hajdu表示，加拿大政府支持新冠疫苗护照、以让加拿大人可以重新开始进行国际旅行。

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Patty Hajdu在接受加拿大广播公司英语广播电台周末时政节目The House采访时说，在COVID-19病毒肺炎疫情下许多事情在发生变化，旅行者面临许多新的要求和限制，加拿大政府也需要与时俱进地提供帮助。

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一方面新冠病毒疫情在不断发生新的变化，一方面包括加拿大在内的西方国家的民众疫苗接种率在不断提高，西方国家政府开始积极讨论如何恢复国际旅行的问题。其中一个办法是颁发电子疫苗护照或疫苗证书。

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比如，欧盟国家计划推出被称为数字绿色证书的疫苗护照，以让欧盟旅行者向外国边检当局证明其完成了两针COVID-19病毒疫苗的注射、注射的是什么疫苗、是否新冠病毒检测阴性、如果过去感染过新冠病毒肺炎是否已经痊愈。

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加拿大联邦政府卫生部长表示，加拿大正在与盟国协商采用哪一种类的疫苗护照，并暗示加拿大会采纳一些国家已经推广应用并行之有效的疫苗证书系统。

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RCI with Peter Zimonjic, Chris Hall · CBC News

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