加拿大魁省反封锁防疫示威者还反对疫苗护照

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加拿大第二大城市蒙特利尔星期六发生反对政府公共卫生机构实行宵禁等封锁防疫措施的示威。参加示威的人数量很多、但基本上都没有戴口罩。

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示威者要求恢复正常的经济和社会生活，要求能够自由地探亲访友不受警察的干涉。

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一些示威者还表示他们坚决反对发行疫苗护照的做法，说疫苗护照会构成对拒绝接种疫苗的人的歧视。

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这一示威活动举行的地点在奥林匹克体育馆和植物园街区，迫使设置在奥林匹克体育馆的COVID-19病毒疫苗注射点被迫更改疫苗注射时间、或者把接种疫苗者转移到其它注射点。

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魁北克省政府卫生厅长Christian Dubé表示，民众有示威的权利，但给魁北克人接种疫苗是目前最有优先权的事情。

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虽然魁北克省每日COVID-19病毒的确诊人数最近几天稳定在1千人左右，但魁北克靠近首都渥太华的医院已经出现了病人爆满的问题。

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