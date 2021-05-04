一加拿大人被选为巴菲特投资公司接班人

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靠明智的投资战略成为世界前几名最有钱富豪的巴菲特已经为自己将来的退休做好了准备，他为自己创立的Berkshire Hathaway投资公司选定了未来的掌门人，他就是现任付董事长Greg Abel。

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虽然现年90岁的巴菲特还没有决定自己何时退休，但目前已经确定的是，在巴菲特退休后Greg Abel将成为Berkshire Hathaway公司的首席执行官。

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今年59岁的Greg Abel在加拿大阿尔伯塔省埃德蒙顿出生长大，在阿尔伯塔大学主修商科和会计，毕业后相继在几个能源公司工作，直到巴菲特的Berkshire Hathaway公司控股了Greg Abel当时打工的能源公司后，他才开始了在Berkshire Hathaway公司的职业生涯。

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Greg Abel将接掌的Berkshire Hathaway公司现在有将近9千亿美元的资产。

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巴菲特的长子Howard Buffett目前是Berkshire Hathaway公司董事会成员，他可能会在巴菲特退休后成为公司董事长。

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