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2021年5月4日，星期二，加拿大蒙特利尔，亚历克斯·斯米尔诺夫在一个免下车接种点的示范中接受新冠肺炎疫苗接种。该接种站将能够每天提供4000剂。THE CANADIAN PRESS/Ryan Remiorz

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