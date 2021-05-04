加拿大解决土著女性被杀害问题的拨款受指责

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加拿大土著人女性维权人士抨击特鲁多自由党政府在其公布的联邦政府新预算中闭口不谈土著人女性面临的种族灭绝问题、虽然为解决土著人女性失踪和被害问题拨出了资金，但却没有提出解决这些问题的整体性计划。

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特鲁多政府在其新预算中承诺在5年内拨款22亿加元、5年后每年拨款1亿6千零90万加元用于解决土著人女性面临的暴力迫害问题。

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具体的拨款项目包括维护土著人文化传统、解决医疗系统存在的种族歧视问题、在警察队伍中进行土著人文化敏感性教育、方便土著人诉诸司法、对受害者家庭提供帮助，等等。

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两年前的2019年6月，加拿大土著人女性被害和失踪问题调查委员会在其调查报告中得出结论，针对土著人女性的暴力和伤害等同于种族灭绝。

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联合国人权办公室呼吁加拿大政府重视土著人女性被害和失踪问题调查委员会得出的种族灭绝的结论，对之进行调查、并加以解决。

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但在差不多两年后公布的联邦政府的预算中，特鲁多自由党政府虽然拨出不少资金用于解决土著人女性的安全保障问题，但却没有提及种族灭绝、而是用国家悲剧一词来加以形容。

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加拿大土著人女性被害和失踪问题调查委员会前主任委员Marion Buller认为，加拿大联邦政府在其新预算中用“国家悲剧”一词来代替“种族灭绝”一词，这反映了联邦政府在躲避承担法律和社会责任的问题。

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Marion Buller强调，加拿大联邦政府首先应该接受其调查委员会得出的土著人女性失踪和被害问题的本质是种族灭绝这个结论，然后制定出全面和整体性的解决问题方案。特鲁多政府的新预算却是在没有全面性解决方案的情况下先拨款，这不但是本末倒置、而且其拨款计划是怎么得出来的都是个谜。

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加拿大土著人女性被害和失踪问题维权人士Meggie Cywink指出，做为加拿大总理的特鲁多曾经承认土著人女性受迫害的问题属于种族灭绝，既然承认就要负责。

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RCI with Olivia Stefanovich · CBC News

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