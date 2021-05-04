十九名安大略省警察提起诉讼，称政府抗疫措施违反宪法

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安大略省的15名现役警察和4名退休警察向该省高等法院提出起诉，称维护现行抗疫法规的任务使他们不得不违背维护宪法的警察誓约。被告包括加拿大总理及司法部长，安大略省长及省司法部长和五个地方警察局局长。原告来自加拿大皇家骑警和多伦多市、约克地区、渥太华市、尼亚加拉地区和汉密尔顿市的警察局。

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此案原告请求法庭判决：加拿大的抗疫法规是不合理和没有效力的；隔离措施、居家令和宵禁属于军管；戴口罩、保持距离和停止社交等措施是无效并且没有科学根据的。他们还要求让宗教聚会免受安大略省抗疫法规的限制。

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代表他们的律师加拉蒂（Rocco Galati）说，他们非常担忧，因为敢于发声反对抗疫政策的人受到孤立和攻击，尽管他们采用的是和平及合适的方式。

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原告中的两名多伦多警察上个月去艾尔默市的一所教堂参加弥撒，被前去干涉的当地警察发现是同行。他们被指控违反安大略省有关法律，目前正在接受调查。但加拉蒂说，警察无权闯进教堂，制止宗教聚会是犯罪行为。

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目前法院还没有决定是否受理此案。

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（CBC News, un article de Colin Butler, adapté en chinois par Wei Wu)

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