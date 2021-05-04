疫情虽仍很严重但国际旅游业已蓄势待发

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在经过一年多COVID-19病毒肺炎疫情带来的旅游业停摆后，成千上万加拿大人在期盼着能够重新出国旅游。

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在三分之一的加拿大人已经接种了至少一针COVID-19病毒疫苗的情况下，打给旅行社预定豪华邮轮游、加勒比海度假地旅游套餐的电话近来猛增。绝大部分客户预定的旅游时间是今年秋天和初冬季节，而预定2022年豪华游轮游的户口也很多。

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专家们指出，按照目前的进度到9月份加拿大民众普打两针疫苗的工作应该已经完成，虽然那时从世界范围来说COVID-19病毒肺炎疫情仍然在继续，但接种完两针新冠病毒疫苗的加拿大人会感到自己得到了足够的保护。

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如果加拿大联邦和省政府取消国际旅行和省际旅行的限制、取消入境后为期两个星期的强制隔离防疫措施，则预定国际旅游的加拿大人的数量会更大幅度地增加。

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加拿大一些传染病专家认为，加拿大人不但应该等到接种完两针疫苗后才开始旅行、而且应该只去那些给国民完成普打疫苗工作的国家去旅行，比如美国。而世界范围自由旅行的恢复可能要等到2024年才能实现，因为世界上还有太多的人口没有接种新冠病毒疫苗。

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RCI with Priscilla Hwang · CBC News

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