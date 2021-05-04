BC省罗斯兰市长为自己去美国探亲打疫苗作出道歉

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BC省罗斯兰市的市长莫尔（Kathy Moore）说，在许多加拿大人不能自由旅行、还没有打上疫苗的时候，她去美国探望家人并注射疫苗是一个错误的决定，她为此表示道歉。

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莫尔和她的丈夫都拥有加美双国籍。夫妇俩在4月1日开车前往华盛顿州斯波坎市，在那里注射了第一剂新冠疫苗。他们随后去了亚利桑那州菲尼克斯市探望儿子一家，4月27日在那里注射了第二剂疫苗。

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作为美国公民，莫尔在进入美国时不受有关旅行防疫规定的限制，亚利桑那州也不要求跨州旅行的人隔离。

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莫尔目前还没有回到加拿大。她在接受CBC电话采访时说，民选官员应该以更高的标准要求自己。而她在这件事上降低了自己的标准，她为此感到后悔。她将在五月中旬回到加拿大。

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她表示曾一度考虑辞职，但是后来改变了主意。因为她感觉自己仍然拥有市议会的信任。另外，她的市长任期仅剩一年半。她早已宣布不打算争取连任。与其现在辞职，不如干完余下任期，避免现在进行选举。

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（CBC News, un article de Winston Szeto, adapté en chinois par Wei Wu)

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