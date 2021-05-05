为啥普打新冠疫苗仍然难以实现群体免疫

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加拿大联邦政府的目标是在9月份完成全国成年人口普遍接种COVID-19病毒疫苗的工作，而美国政府的目标是在7月初就实现全面普打新冠病毒疫苗。

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那么，这是不是意味着再过几个月加拿大和美国就能够实现群体免疫了呢？

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专家们的看法是，加拿大和美国就是完成了给成年人口的新冠病毒疫苗注射工作，这离群体免疫还会有一段距离。主要原因有三个。

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首先是COVID-19病毒传染力更强的变种不断出现，这可能会让根据初始新冠病毒研发的疫苗失效或降效。

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第二是不少成年人拒绝接种COVID-19病毒疫苗、或者打完第一针后不去打第二针疫苗。

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第三是成百上千万儿童和18岁以下未成年人不在接种疫苗的范围之内。

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不过，传染病专家们对疫苗接种人数达不到群体免疫要求的问题并不担心，认为只要接种新冠病毒疫苗的人数接近群体免疫水平的要求就能够基本上控制住COVID-19病毒疫情。

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