加拿大向印度运送新冠药品和呼吸机

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一架加拿大军用运输机星期三（5月5日）从安省特伦顿军事基地飞往印度，机上载有两万五千瓶瑞德西韦和五十台呼吸机。这是加拿大支援印度的首批抗疫物资。政府还将从紧急战略储备中再拿出三百台呼吸机，并将通过联合国儿童基金会资助1450台制氧机。

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此前加拿大政府向印度红十字会捐赠了一千万加元。加拿大外交部的公告说，对印度的支援并没有影响到加拿大本国的抗疫行动。

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七国集团外长峰会本星期在英国伦敦召开。与会者讨论的话题之一是疫苗分享。加拿大国际发展部长古尔德（Karina Gould）说，加拿大目前仍然疫苗紧缺。一旦走出这种状态，加拿大将向低收入国家提供疫苗。

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这次七国外长峰会没有采用在线形式。前往伦敦出席会议的加拿大外长加尔诺（Marc Garneau）说，在外交领域，面对面交流是格外重要的。他保证回国后会按规定进行隔离。

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在过去二十四小时中，印度新增38万2千多起确诊病例，3780人死亡。世卫组织说，印度在过去一星期里的确诊病例和死亡人数分别占全球总数的46%和25%。

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（CP, CBC News)

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