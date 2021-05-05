加美边界有望秋季开放、但过程会比较复杂

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大和美国由于COVID-19病毒肺炎疫情而从2020年3月份就开始关闭边界，在两国普打疫苗工作进展顺利的情况下，两国边界终于有望重新开放。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过，有关专家们认为加美两国重开边境虽然有望、但仍然需要好几个月的时间。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大卡尔顿大学研究加美外交政策问题的副教授Aaron Ettinger认为，在目前COVID-19病毒肺炎疫情仍然很严重的情况下，两国边境的开放可能要等到秋天。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而且在两国互相开放边境前还要先解决一些具体问题。比如两国需要协调推出类似或者是同样的疫苗护照系统、让接种完两针COVID-19病毒疫苗的旅行者免受隔离防疫两周的限制。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大和美国虽然为了防疫而在COVID-19病毒肺炎疫情下关闭了两国之间的边界，但为了确保两国经济的运转，货柜车等长途运输车辆被准许正常过境，从事基础和必要工作的人员也被准许跨越两国边境。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Priscilla Hwang · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada