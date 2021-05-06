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2021年5月5日，星期三，加拿大不列颠哥伦比亚省柯基兰市的弗雷泽健康免下车免疫接种点，护士维尔帕尔·西杜在给司机注射现代新冠肺炎疫苗之前与司机交谈。 THE CANADIAN PRESS/Darryl Dyck

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