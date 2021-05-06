加拿大卫生部批准12岁以上少年接种辉瑞疫苗

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加拿大卫生部做出了一个许多有孩子的家长们盼望的决定，这就是批准给12岁和12岁以上的少年注射辉瑞公司的COVID-19病毒疫苗。

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加拿大卫生部说，有关专家审阅了辉瑞公司上个月提供的数据，得出的结论是12岁和12岁以上的少年接种辉瑞新冠病毒疫苗是安全的。

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原来对辉瑞公司研制的COVID-19病毒疫苗安全年龄的定义是要年满16岁。

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最近辉瑞公司在美国进行的少年人接种新冠病毒疫苗的临床试验有年龄在12岁到15岁之间的两千人参加，其中一半接种了辉瑞新冠疫苗、另一半被注射的是安慰剂。结果是接种辉瑞疫苗的少年中无人感染新冠病毒、出现的副作用轻微而且正常，而没有接种疫苗的1千人中有18人感染。

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在加拿大卫生部已经批准的四种新冠病毒疫苗辉瑞、莫德纳、阿斯利康和强生中，只有辉瑞疫苗获得批准在12岁到18岁的年龄组使用。

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RCI with John Paul Tasker · CBC News

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