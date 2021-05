拜登政府支持放弃美国新冠疫苗知识产权保护

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在世界好几个人口稠密的国家COVID-19病毒肺炎疫情失控、疫苗严重缺乏的情况下,美国拜登政府表示支持暂时停止对新冠病毒疫苗的专利保护,以方便发展中国家利用美国的疫苗专利生产新冠病毒疫苗,击败严重威胁民众生命和世界经济的新冠病毒肺炎大流行病。

美国首席贸易代表戴琪星期三表示,美国政府的一贯立场是支持对知识产权的保护,但目前国际社会需要同心协力才能击败COVID-19病毒肺炎,所以美国政府支持世界贸易组织提出的暂停对新冠病毒疫苗专利保护的建议。

不过戴琪告诫说,国际社会在暂停COVID-19病毒疫苗专利保护的问题上达成协议恐怕还需要时日;即便达成了所需要的协议、在短时间内也不会增加新冠病毒疫苗的生产能力。

虽然世界上有超过一百个国家支持暂时停止对新冠病毒疫苗的专利保护,但来自制药行业的反对声音说,生产新冠病毒疫苗是非常复杂精密的程序,不是说建厂就建厂、说形成产能就形成产能的事情。

美国制药行业指出,政府一纸命令就让药企花费巨资研制出的药品失去专利保护,这会伤害制药行业研发新药的热情;下次再来一个世界范围传染病,如何能让制药行业积极投入巨资去研发疫苗恐怕就会成为问题。

美国霍普金斯大学对世界范围COVID-19病毒肺炎疫情的追踪统计显示,这一被称为世纪大流行病的新冠病毒肺炎已经让至少4.37亿人染疫、320万人丧生,并让世界经济遭受重创。

RCI with The Associated Press、CBC News

