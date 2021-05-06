新冠病毒疫情让加拿大毒品和酗酒问题恶化

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加拿大健康信息研究所Canadian Institute for Health Information星期四公布的报告显示，COVID-19病毒肺炎疫情让加拿大社会滥用毒品和酗酒的问题严重恶化。

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在2020年3月到9月这新冠病毒疫情在加拿大开始泛滥的头7个月中，有8万1千名加拿大人由于毒品过量和酒精饮料过量问题而需要入院治疗，这比2019年同期猛增了4千人。

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低收入社区毒品和酒精饮料过量导致的入院治疗数字增加的问题最为严重。

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在加拿大街头毒品问题最严重的省份不列颠哥伦比亚省，COVID-19病毒肺炎疫情开始以来已经有约2千人死于毒品过量，在2020年BC省死于毒品过量的人数猛增了74%。

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加拿大健康信息研究所的高级研究员Christina Lawand指出，COVID-19病毒肺炎疫情给加拿大人心理健康带来的负面影响、再加上毒品和酗酒问题社会救助系统严重缺乏等因素的综合作用，让加拿大社会的毒品和酒精过量问题明显恶化。

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