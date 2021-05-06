“表演必须继续”：百老汇演出将在秋季恢复

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纽约州州长安德鲁·库莫（Andrew Cuomo）星期三表示，为了进一步使美国最大城市纽约恢复到新冠疫情之前的正常状态，百老汇演出将于9月14日重新开始，门票将于周四开始发售。

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库莫表示，他将允许由剧场来决定，是否要求观众需有接种疫苗凭证才能进入等具体措施。

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库莫在周三宣布了新的开放政策，当中包括棒球大联盟比赛，橄榄比赛重新开始等，并且规定，比赛前在球场上接种新冠病毒疫苗的球迷，可以得到免费的门票等。

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不过，百老汇重新开放的消息依然引人注目。

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2020年3月12日，纽约百老汇剧场宣布关闭时，有31出剧目正在上演，包括非常火爆的《汉密尔顿》

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百老汇原定只关闭32天，而这已经是百老汇历史上关闭时间最长的一次了。

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在2001年的“911袭击”之后，百老汇关闭了几天。

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而之前，百老汇最长的关闭时间是在1918年和1975年的两次罢工，都持续了不到一个月的时间。

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就算在1918-1919年的大流感期间，表演仍在继续。

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