辉瑞BioTech将向东京奥运会捐赠新冠疫苗

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星期四，国际奥委会表示，疫苗开发商辉瑞公司和BioTech公司将为参加东京奥运会比赛的运动员和官员捐赠新冠疫苗。

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捐赠行动计划从本月开始，以便各国奥林匹克代表团可以在开幕前接种第二剂疫苗。

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本届东京奥运会将在7月23日开幕。

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加拿大体育官员希望奥运选手们能够在前往东京之前疫苗接种完毕。

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这是国际奥委会第二项大的疫苗捐赠协议。3月份，国际奥委会宣布与中国奥运官员达成协议，购买和分发中国疫苗，并在东京奥运会和北京冬奥会上使用。

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辉瑞这一行动令国际奥委会在东京奥运会开幕前可以为更多国家的运动员提供疫苗，因为大部分国家都没有批准来自中国的新冠疫苗。

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国际奥委会主席托马斯·巴赫（Thomas Bach）在一份声明中表示，我们邀请即将参加奥运会以及残奥会的运动员和代表团以身作则，并在可能的情况下接种疫苗。

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在辉瑞公司作出捐赠决定前，该公司的董事长布尔拉（Albert Bourla)与日本首相菅义伟举行了会谈。

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辉瑞在声明中表示，在那次谈话之后，日本政府与国际奥委会官员举行了会谈，目前，捐赠计划已经变成现实。

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负责加拿大奥运代表队的医生表示，希望整个团队在东京奥运会之前都能接种疫苗。国际奥委会则强调，任何为奥运会成员接种疫苗的行动，都需要配合所在国家的疫苗接种指导纲领，遵守当地法规。

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加拿大奥林匹克委员会首席执行官舒梅克（David Shoemaker)在一份声明中表示，他的组织很高兴得知辉瑞和BioTech的捐赠行动，“这为运动员在奥运会期间增加了重要的保护层”。

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他的声明继续说，奥运会对成千上万加拿大人有着特殊的意义，他们将在今年的东京奥运会上看到加拿大运动员的韧性和决心。目前，加拿大各省的疫苗接种行动正在展开，这一决定将会推动加拿大的接种行动更快展开。

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他还感谢国际奥组委和辉瑞BioTech公司的慷慨，随后会推出加拿大奥运代表队的疫苗接种细节。

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