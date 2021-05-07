专家：围绕疫苗的几个社交问题可以这样回答

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随着加拿大民众接种COVID-19病毒疫苗的人越来越多，遇到让人感到尴尬的问题、不知如何回答的情况也多了起来。

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比如，当你看到三十来岁的年轻人在你前面排队接种疫苗时你是否能问他怎么得到优先注射机会这样的问题呢？当你参加聚会时是否可以问别人是否接种疫苗了呢？

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蒙特利尔社交规则专家Nancy Kosik认为，在加拿大接种疫苗的顺序是根据从事的行业、年龄和本人是否有基础病等因素决定的，许多属于是不应该随便打听的个人隐私问题，所以最好别问别人是怎么得到疫苗注射机会这样的问题。同样的，别人问你这样的问题你也不需要提供细节进行解释，只需委婉地说与工作有关、或者是与健康有关就行了。

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如果有人组织聚会是否可以询问参加者是否已经接种了COVID-19病毒疫苗的问题呢？答案是可以。如果你遇到这样的问题应该如实回答，这是对自己负责也是对别人的健康负责。

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在疫情得到控制、打工者陆续被要求回办公室上班的情况下，戴口罩和打疫苗的问题应该如何处理呢？专家们的建议是公司和机关负责人应该事先明确相关的规定、以让雇员们有规可循。如果想让同事们更放心，可以主动告诉他们你已经接种过疫苗了。

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对于那些拒绝接种COVID-19疫苗的同事，不要把你对疫苗的观点强加给他们，但也不要不理睬他们，心平气和地告诉他们你接种疫苗的感受就可以了。

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RCI with Stephanie Hogan · CBC News

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