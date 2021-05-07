加拿大政府准备好就放弃新冠疫苗知识产权进行讨论

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进步主义组织敦促富裕国家放弃对新冠疫苗的知识产权保护，增加疫苗生产。

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国际贸易部长伍凤仪（Mary Ng）今天表示，加拿大政府致力于全球更广泛民众能够接种新冠疫苗，考虑放弃疫苗制造商享有的知识产权（IP），以增加疫苗生产。

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吴凤仪在一份声明中说，加拿大已经准备好就放弃新冠疫苗知识产权的建议进行讨论，特别是针对新冠疫苗和世贸组织《与贸易有关的知识产权协议，TRIPS》的规定展开讨论。

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而TRIPS的规定，涉及了从音乐版权到疫苗生产知识产权转让的细节。

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尽管吴凤仪表示，政府对放弃新冠疫苗知识产权的讨论持开放态度，但她也强调，加拿大“坚信保护知识产权的重要性，并认识到工业界在创新、开发、和提供用以挽救生命的新冠疫苗方面，发挥了不可或缺的作用。”

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她也表示，目前存在着“与知识产权无关的”疫苗生产障碍，例如供应链限制。



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吴凤仪表示，加拿大已经承诺投资9.4亿加元，包括投资新冠疫苗工具（ACT）加速器和COVAX设施，支持中低收入国家获得新冠疫苗，病毒测试、以及治疗方法。

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强大的IP保护

不过，任何放弃新冠疫苗IP保护的行动都会受到疫苗研制和制造商的强烈反对，他们之前花费数十亿美元来进行开发，正期望获得投资回报。

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目前看，支持放宽新冠疫苗专利的力量正逐渐增加，但阻力仍然存在

阿斯利康等公司已经同意以非营利的方式出售其疫苗，但包括辉瑞公司在内的其他公司并没有在研发中获得政府资金，对这一提议已经表示了反对。

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美国总统拜登的贸易代表戴琪（Katherine Tai）本周表示，美国对放弃新冠疫苗知识产权行动持开放态度，以促使相对贫穷的国家也能得到新冠疫苗。

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加拿大，美国和欧洲联盟受到进步主义组织和世界卫生组织（WHO）的压力，要求在一些疫情严重的国家放弃疫苗的知识产权。

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本周，加拿大65名议员联名写信，敦促总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）支持拟议的世贸组织新冠疫苗知识产权豁免。

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致力于消除贫困的非营利机构加拿大乐施会（Oxfam Canada）政策与活动负责人戴安娜·萨罗西（Diana Sarosi）在一份声明中批评加拿大的“观望态度”。

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萨罗西说，“世界需要的是加拿大的全力支持，放弃对新冠疫苗的知识产权保护。这项豁免将为增加全球疫苗供应铺平道路，并将从根本上改变世界上最贫穷和弱小的国家受到新冠疫情的冲击程度。”

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她说，“加拿大继续将利润置于公共卫生之上。”

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美国态度转变

之前，美国和其他几个国家曾在世贸组织阻止了一项由印度和南非牵头的放弃新冠疫苗知识产权保护的谈判 —— 他们建议放弃新冠疫苗生产种的某些专利和技术保护，以促进发展中国家的疫苗生产。

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印度和南非最初提出的知识产权豁免提案包括疫苗、治疗方式、诊断工具、呼吸机、防护装备、和其他阻击新冠疫情的产品。

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美国在这一问题上的态度转变令其他富裕国家显得措手不及。

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德国总理默克尔（Angela Merkel）表示，取消知识产权无法解决当前的新冠疫苗危机。

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德国政府发言人说：“疫苗生产的限制因素是生产能力和质量方面的高标准，而不是专利。” “知识产权保护是创新的源泉，今后也必须坚持下去。”

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