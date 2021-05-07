多重因素让加元对美元汇率近来明显上升

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加拿大货币加元对美元的汇率星期四在北美外汇市场收盘时达到1加元换0.8226美元，这是2017年9月份以来加元对美元的最高汇率。

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金融市场专家们认为，至少两个趋势性因素在为加元的上升提供动力。一是石油和大宗商品价格的坚挺，二是加拿大中央银行先于美联储加息的前景。

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在能源和大宗商品价格方面，世界石油市场标杆价格之一的西德克萨斯中质石油每桶价格再上65美元，这是COVID-19病毒肺炎疫情泛滥以来最高的油价。北美木材市场价格也不断飙升、打破历史记录，小麦价格达到2013年以来的最高点，铜价也达到9年来的最高点。

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大宗商品价格指数在过去6个月中的升幅达到37%，这是半个世纪以来仅见的。加拿大是世界石油和大宗商品的主要出口国，自然是价格大幅度上升的受益者。

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在中央银行上调利率方面，加拿大央行已经决定要放慢购买债券的量化宽松步伐，这是央行准备早于原来预期的时间上调利息率的明显信号。相比之下，美联储表示会继续保持量化宽松的步伐节奏。加拿大和美国利差扩大的可能性让加元变得吸引人。

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加拿大一些金融市场分析师认为，由于这两个促使加元对美元汇率上升的因素会继续发生作用，加元对美元的汇率有继续上升的空间。

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RCI with Pete Evans · CBC News

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