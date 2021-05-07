我们还需要在家里工作多久？

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答案是：不确定。

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自新冠疫情开始以来，从会计师到计算机程序员，从教授到行政助理，几百万“非必需工作者”一直在家工作。

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但是，随着越来越多的加拿大人接种了疫苗，许多人可能会想知道：我什么时候才能停止在家工作？

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加拿大公共服务联盟（PSAC）全国主席克里斯·艾尔沃德（Chris Aylward）表示：“现在回到办公室工作还没有提上日程。”

该机构代表全国各地的联邦公务员。至2020年3月，联邦政府是加拿大最大的雇主，拥有300,450名员工，其中三分之一以上在首都渥太华地区工作。

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艾尔沃德表示，除食品检查员和边境工作人员等一些重要职位外，工会的大多数成员仍在家里工作。

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他说：“直到确定全国范围内我们已经控制住了新冠疫情，我不希望看到我们的成员重返工作岗位。”

而现在，就何时重返办公室，并没有一个时间表。

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他说，加拿大公共服务联盟每两周就与加拿大财政部秘书处进行接触。

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但秘书处说，根据公共卫生当局的指导，大多数员工在可预见的未来都需要远程工作。

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“冲突的重要根源”

渥太华大学Telfer管理学院的教授劳伦特·拉皮埃尔（Laurent Lapierre）表示，当雇主讨论说，员工以后是否也要在家里办公时，员工们应该在这个决定上有发言权。

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专门研究职场行为的拉皮埃尔教授表示：“有些人很开心在家中工作；但对另一些人来说，这是很大的压力来源。”

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他还指出，强迫员工在不安全的环境，例如有可能感染新冠病毒的场所工作，也违反安大略省的《职业和安全法》。

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卡尔顿大学（Carleton University）商学教授琳达·达克斯伯里（Linda Duxbury）表示，现实是，不是每个人都适合在家里工作，不是每个人在家工作的效率就更好。

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她专门研究工作与生活的平衡以及员工的幸福感。

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最近，她与同事迈克·哈林斯基（Mike Halinsky）进行的一项调查显示，只有五分之一的受访者表示，他们希望回到全职工作当中。

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她说：“许多员工永远都不想全职回去。而我们的数据表明，他们想要混合安排，比如三天在家工作。”

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达克斯伯里教授还说，雇主在解决公共健康问题之前过早讨论要求员工返回办公室，将是“非常愚蠢的”，雇主应该谨慎行事。

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加拿大公共服务联盟（PSAC）全国主席克里斯·艾尔沃德也表示，最近对其成员的调查显示，许多人希望继续在家工作。

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他说：“政府暗示说，在家工作将是未来的方式，那可以节约一大笔开支。”

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财务部的秘书处对此表示同意，并说他们的主席正积极考虑如何灵活安排工作，并表示会研究员工的喜好，心理健康，团队合作，以及生产力。

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