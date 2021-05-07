有的城市不欢迎开车四处漂泊的人：魁省小城禁止在公共海滩上宿营

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旅美华人导演赵婷的《无依之地》（Nomadland）描绘了一群以车为家、四处漂泊的美国人。在加拿大也有这样的群体。他们游走于城市和社会边缘，通常不会引起太多注意，而注意到他们的人并不都持欢迎态度。

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魁北克省加斯佩市本月初推出了一项新法规：禁止在公共沙滩上宿营，违者将被处以最高2000加元的罚款。该市所在的加斯佩西地区还有其他几个市政当局也在考虑采取同类措施。魁省车旅协会的脸书版主洛松（Gérald Lauzon）在接受Radio-Canada采访时说，这些城镇要表达的信息就是：“我们不想见到你们。”

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漂泊者不等于穷人

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他说，人们对以车为家的生活方式还有许多偏见，经常把选择这种生活方式的人和吉普赛人、穷人联系起来。但实际上，开车四处漂泊的人虽然不是非常富有，但也不是穷人。尽管他们的旅行方式不是在动身三个星期前就订好旅馆，但是他们会花钱享受当地的美食、美酒，会花时间去博物馆。

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洛松愤愤地说，魁北克省大得很。加斯佩西不欢迎他们，那就去别的地方呗。例如圣劳伦斯河北岸地区。他们在那里受到很好的接待。

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洛松曾有机会和一些市政官员讨论这个问题。他说，与其禁止，不如管理。例如，城市可以指定一块地方让开车人过夜，贴出使用规定并收取少许费用。实际上加拿大有些市镇已经在这样做了。

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漂泊者中确实有不守规矩的人

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洛松说，无论在哪个圈子里都有大约五分之一的傻瓜，他所处的圈子也不例外。他承认开车漂泊的人当中确实有一小部分行为不检，破坏环境，结果连累整个群体。魁省车旅协会因此制定了行为规范指南，并严厉处罚违规者。

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他介绍说，这个圈子里的人并不完全一样。有些人和他一样，是一年到头住在车里的。有些人有房子，属于“两栖动物”。还有一部分人平常定居某地，只有度假的时候才租一辆车出来过一过漂泊四方的瘾。这一部分人是最需要教育的。

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去年夏天在加斯佩市所在的半岛，一些外地游客在海滩上大声喧哗，乱扔垃圾，引起了当地居民的不满。

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（Radio-Canada, un article de Catherine Poisson, adapté en chinois par Wei Wu）

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