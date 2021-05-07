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2021年5月7日，星期五，马来西亚吉隆坡第三次疫情控制令(MCO)的第一天，一名戴着口罩的妇女走在双子塔前。随着新冠肺炎病例和病例群的数量继续上升，吉隆坡和其他几个城市将被置于流动控制令下。(AP Photo/Vincent Thian)

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