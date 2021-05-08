新冠肺炎可能会像流感一样成为季节性疫情

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加拿大来势凶猛的第三波COVID-19病毒肺炎疫情的高峰拐点似乎已经出现，但医疗防疫专家们告诫说，如果过快地放松防疫措施可能会引发第四波疫情，而且加拿大应该为新冠病毒肺炎疫情成为季节性流行病预做准备。

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随着第三波COVID-19病毒肺炎确诊数字增加速度明显放缓、加拿大人接种疫苗的数量与日俱增、气温较高的夏天不断临近，不少加拿大人开始松了口气。

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加拿大西安大略大学传染病专家、副教授Nitin Mohan告诫说，如果在加拿大疫情热点地区群体疫苗接种比例没有达到足够高水平的情况下就仓促放松防疫措施，这会让过去几个星期严格防疫好容易才取得的成效付之东流。

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加拿大西蒙弗雷泽大学研究公共卫生问题的教授Caroline Colijn认为，COVID-19病毒肺炎很可能会成为年年发生的季节性流行病，像流感那样需要靠疫苗来控制。

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即便加拿大完成了给本国人口普打新冠病毒疫苗的工作，由于世界大部分人口普遍接种疫苗还需要好几年的时间，这意味着新冠病毒变种菌株会不断出现，新冠病毒疫苗也需要不断更新。

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RCI with Lauren Pelley · CBC News

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