特鲁多幕僚长否认她对万斯涉嫌性丑闻知情

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特鲁多倚重的政治助手、幕僚长Katie Telford应联邦议会众议院国防委员会的要求视频作证，回答她对前军队总参谋长万斯涉嫌性骚扰的问题什么时候知情、什么时候将情况汇报给特鲁多等问题。

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众议院国防委员会中的保守党议员追问她在2018年为什么没有把时任总参谋长万斯受到行为不当指控的情况上报给总理特鲁多，Katie Telford对此没有给与直接的回答，而是反复说她2018年3月份虽然知道万斯受到行为不当指控，但不知道万斯受到指控的性质是性骚扰。

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Katie Telford说时任枢密院总干事的Michael Wernick告诉她和特鲁多办公室助理Elder Marques，万斯受到行为不当指控的问题不应该由民选官员和他们的助理处理、而应该交给枢密院负责调查。

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后来枢密院对万斯的调查没有进行下去，理由是军队监察员Gary Walbourne拒绝提供有关的信息。

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但Gary Walbourne在议会国防委员会作证时说，他在2018年3月初把万斯受到指控的性质和细节都告诉给了国防部长Sajjan。

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Katie Telford说她和特鲁多是在2021年三月加拿大媒体报道了万斯涉嫌性骚扰问题之后才知情的。

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RCI with Peter Zimonjic · CBC News

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