YouTube Shorts 要和TikiTok在美国面对面竞争视频+社交市场

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YouTube Shorts在5月5日终于在美国官方发布后对所有美国用户开放。这个消息是在Team YouTube的官方推特上正式公布的。

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It’s official: the Shorts camera is now available to everyone in the U.S. 🙌 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada And with it, a bunch of updates: 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada ⏱ 60 sec recording (vs. only 15)

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YouTube Shorts的推出主要是为了应对TiTok在全球年轻人中越来越受欢迎的挑战。作为视频领域的主要平台，YouTube一直在视频+社交这个想法上拿不定主意。这种迟缓也给在直接使用手机拍摄、编辑和分享的TiTok最好的机会。

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实际上，YouTube内的Shorts功能早在去年8月份就在印度开始试用。这也是现在越来越流行的大公司测试新产品的办法 – 在美国外的次要市场先开始测试，然后在美国和加拿大推出。

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官方推特上，Team YouTube以最简单的语言概括了Shorts的三个特点，即

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60秒手机摄像头视频

App自带滤镜

标题/字幕添加

另外，在YouTube的官方博客上，罗列了其他特点的细节，包括使用YouTube内容的音频、通知推送给订阅者以及在YouTube下方工具栏的Shorts按钮。

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工具栏上的Shorts按钮处于YouTube主页之外的第二个位置，由此我们可以看出YouTube对Shorts功能的重视。我们也可以看出YouTube确实感到了TiTok这类社交视频产品带来的威胁。

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视频加社交其实并不是一个新概念。YouTube一直也在尝试一些除了长视频以外的一些想法，但或许是YouTube天生的第一代视频统治者的基因使得YouTube在迎合年轻一代短、快和分享型的要求上做得差强人意。一个现实的例子就是YouTube的Story功能。

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使用手机摄像头直接拍摄就意味着视频图像质量、内容策划和后期制作水平上全面下降。这或许也是YouTube的两难。要满足专业和半专业视频制作者的内容还是满足大众的视频社交娱乐需要？

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YouTube在官方发布中把这个功能叫做Shorts Camera而不是Shorts视频，强调了Shorts只是YouTube视频大家庭里的一个创作渠道，而不是一个分裂的内容平台。或许这样的作法也避免了视频大佬跟风模仿视频新秀TikiTok的尴尬吧。

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