YouTube Shorts 要和TikiTok在美国面对面竞争视频+社交市场

YouTube Shorts在5月5日终于在美国官方发布后对所有美国用户开放。这个消息是在Team YouTube的官方推特上正式公布的。

It’s official: the Shorts camera is now available to everyone in the U.S. 🙌

And with it, a bunch of updates:

⏱ 60 sec recording (vs. only 15)

🤳 filters (to change the color/vibe)

💬 captions (auto-generated or manual)

All the deets → https://t.co/wKwpBTtyOy

— TeamYouTube (@TeamYouTube) May 5, 2021