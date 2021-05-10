加拿大教会推出针对主教性侵行为的举报系统

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加拿大天主教主教会议5月初宣布，在加拿大推出英法双语举报系统、以方便教众和民众举报主教的性侵和性虐待行为或者是主教掩盖性丑闻的行为。

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罗马教廷教皇在此之前曾经写信呼吁成立这样一个专门监督主教的举报系统。

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加拿大天主教主教会议认为，设立这一针对教区主教的举报系统有助于在神职人员性侵和性虐待问题上负责和透明地调查解决问题，为受害者寻求公正。

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在这一针对天主教教区主教的举报系统开始运行后，受到举报的主教将由外部教区的神职人员负责查证举报内容是否属实，如果举报属实则问题将被提交给罗马教廷处理。

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而针对牧师的性侵举报将由其所在的教区负责调查处理。

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但批评人士认为，首先性侵犯儿童属于刑事犯罪，应该接手处理的不是教会而是警察局。其次主教在一个教区只有一个，而教区中还由人数众多的神职人员，举报系统不应该被局限在主教一人身上。

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