印度出现的新冠病毒变种被世卫组织列为“全球关注变种”

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

世界卫生组织把去年首次在印度被发现的新冠病毒B1617变种定为“全球关注变种”。该组织的技术负责人范科尔科夫（Maria Van Kerkhove）星期一（5月10日）在新闻发布会上说，初步研究显示，这个变种的传染力更强。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

B1617是第四个被世卫组织列为全球关注的新冠病毒变种。前三个分别在英国、南非和巴西首次被发现。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前B1617已经扩散到其他国家。包括加拿大在内的许多国家对印度航班采取了限制入境的措施。同时要求印度政府全面封国的呼声越来越高。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

世卫组织首席科学家斯瓦米纳坦（Soumya Swaminathan）说，有关B1617的传染性、重症率和抗体反应的研究正在印度进行。到目前为止，常规的疫苗和治疗对这个变种依然有效。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

印度全国的单日死亡人数周末超过了四千，而公共卫生专家普遍认为实际死亡人数至少是官方统计的三倍。世卫组织基金会发起了全球援助行动，为印度购买医疗物资筹集资金。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（Thomson Reuters, un article adapté en chinois par Wei Wu）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada