画特朗普出名的加拿大漫画家说也会讽刺拜登

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以政治人物为讽刺题材的加拿大政治漫画家Michael de Adder周六在接受加拿大广播公司英语广播电台时政节目The House采访时说，世人可能已经厌倦了特朗普的漫画，想忘掉特朗普。

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Michael de Adder在2019年画的美国总统特朗普在一对偷渡美墨边境时死亡的父女尸体旁打高尔夫球的漫画让他瞬间火遍世界。

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Michael de Adder在特朗普当政四年时间里画了大量讽刺和抨击特朗普做事和施政行为的漫画，但在今年特朗普离职和拜登上台后他只画了很少特朗普或拜登的漫画。

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Michael de Adder说，从漫画的角度来说拜登是个很无趣的总统，特朗普倒是充满讽刺意味、但给他画漫画却是很有压力的工作。

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虽然Michael de Adder笔下的漫画涵盖加拿大和美国的时政问题，但他讽刺美国共和党多过讽刺民主党；对待加拿大政坛人物，联邦政府总理特鲁多、官方反对党领袖奥图尔、安大略省省长福特都经常成为他笔下的讽刺对象。

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