魁北克一小城市饱受河狸引发的洪水之苦

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河狸是加拿大人喜爱的动物，还成了加拿大货币的图案。但这种可爱的动物也会给民众的生活带来问题。

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离加拿大首都渥太华一百公里的魁北克省小镇Grenville-sur-la-Rouge就深受河狸之苦，准备采取措施大量灭杀河狸，以解决河狸筑坝带来的水灾危害。

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Grenville-sur-la-Rouge镇的镇长Tom Arnold说，约8百只河狸在流经该镇的河道上建了约2百个水坝，导致该镇35平方公里的土地被水淹没。这35平方公里的土地约占该镇总面积的10%。

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河狸带来的水灾让一些农田和房屋被淹没，财产损失严重；一些道路被水冲毁，修复的费用昂贵。

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比如，去年被河水冲毁的一段两公里长的公路路面需要重新修复，这要花费纳税人至少50万加元、甚至可能高达70万加元的资金。

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当地种植玉米、大豆和小麦的农场主John McCart说，他每年要花费3千加元以控制靠近自己农地河段河狸的数量。

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John McCart认为，河狸过多的问题与诱捕河狸行业后继无人有关。原来出售河狸皮毛可以有不错的收入，但随着加拿大皮毛行业的凋零，捕手们从事诱捕河狸已经无钱可赚。

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镇长Tom Arnold说，多年来河狸引发的水灾问题越来越严重，灭杀河狸、大量减少河狸的数量似乎是解决问题的唯一途径；但镇政府需要省政府放松对猎捕河狸的管制，给镇政府以政策和财务上的支持。

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RCI with Natalia Goodwin · CBC News

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