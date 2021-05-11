加拿大国税局查税重国内不重国外逃税行为

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加拿大国税局代表税务审计人员的工会主席Debi Daviau在联邦议会众议院财政委员会作证时说，面对逃税者高薪聘用的大律师和大会计师事务所的高级人才和最先进的电能软硬件设备，加拿大国税局税务审计员面临着人数少、设备差、资源缺乏的严重问题。

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Debi Daviau指出，加拿大国税局税务审计员面临的对手可以动用的资源没有上限，只要他们能为客户找到合法漏洞和灰色区域在国际上偷税漏税就可以了。

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面对如此强大的逃税对手，加拿大国税局不但没有强化自己针对海外逃税避税行为的手段，反而在几年前拆散了自己原有的专门对付海外避税行为的精英审计单位。

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Debi Daviau表示，加拿大国税局目前稽查国内逃税避税行为的能力比较强，但面对那些设立错综复杂的海外避税机制逃税的加拿大人就显得苍白无力了。

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Debi Daviau提出的解决逃税避税行为的几个行之有效的措施中的一个是强化举报逃税者的项目，不但给举报逃税行为的人以高额财务奖励、更重要的是保护他们的人身安全。

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另一个措施是禁止人为制定价格差价的逃税手段。比如在加拿大制造的商品在加拿大公司的财务报表上只录下超低价格，然后把高额利润在与生产不相干的避税天堂公司的财务报表上申报，达到逃税目的。

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加拿大一些税务专家和公平税务维权人士呼吁说，加拿大联邦议会财政委员会应该动用自己颁发传票的权力，迫使那些帮助大客户海外逃税避税的会计和会计公司披露其加拿大客户的名单。

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RCI with Elizabeth Thompson · CBC News

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