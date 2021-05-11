加拿大在密切关注对混打新冠疫苗的医学研究

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在阿斯利康COVID-19病毒疫苗会引发罕见血栓的问题不断出现并引起越来越多的人担心的情况下，加拿大卫生当局在密切关注国际上对混打新冠病毒疫苗的研究。

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英国已经在进行对第二针COVID-19病毒疫苗不同于第一针疫苗是否安全和是否能够提供足够高保护能力问题的专题研究。

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有些医学专家表示，有理由相信混打不同种类的疫苗应该比两次注射同一种COVID-19病毒疫苗能够给人体提供更高的免疫力。

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在加拿大一些省份暂停使用阿斯利康新冠病毒疫苗或者是采取限制接种者年龄的措施后，对第一针注射的是阿斯利康疫苗的人口群体第二针打什么样疫苗的问题需要在较短的时间内做出决定。

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英国牛津大学从二月份开始对接种两针不同种类的新冠病毒疫苗，第一针阿斯利康第二针辉瑞疫苗、或者是第一针辉瑞第二针阿斯利康疫苗，是否具有同等保护力的研究已进入最后阶段。其研究牵头人在接受加拿大广播公司记者采访时表示，他们的研究结果应该能够在一两个星期之内公布。

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RCI with John Paul Tasker · CBC News

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